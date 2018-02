Morre o ator inglês Simon Ward O ator britânico Simon Ward, conhecido por sua participação na série Os Tudors, morreu aos 70 anos em consequência de uma "longa doença", informou a rede BBC. Ward também ficou famoso por sua interpretação como o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, no filme O Jovem Winston (1972), dirigido por Richard Attenborough. No seriado histórico Os Tudors ele viveu o bispo Stephen Gardiner. Nascido em Londres, em 1941, foi um ator precoce e iniciou sua carreira aos 13 anos. Fez inúmeros filmes entre os anos 1970 e 1980, como Os Três Mosqueteiros (1973) e Todas as Criaturas Grandes e Pequenas (1975). / EFE