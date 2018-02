Morre o ator inglês Eric Sykes O ator inglês e roteirista Eric Sykes, conhecido por participações em séries cômicas britânicas e no filme Os Outros, de Alejandro Amenábar, morreu ontem, aos 89 anos, em decorrência de "breve doença". Seu primeiro papel de protagonista no cinema foi no filme Village of Daughters (1962), mas, na verdade, os trabalhos mais conhecidos de Sykes ocorreram na maturidade de sua carreira. Além do longa Os Outros (2001), participou de Harry Potter e o Cálice de Fogo, quarta obra da série sobre o jovem mago. O ator também integrou o elenco de Toda Forma de Amor (2010) ao lado de Ewan McGregor e Christopher Plummer. / EFE