Morre o ator Flávio Guarnieri aos 56 anos

O ator Flávio Guarnieri morreu na noite desta quinta-feira, 7, aos 56 anos, em São Paulo. Guarnieri, que era filho do dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006) e da jornalista Cecilia Thompson, esteve em cartaz recentemente, com o irmão Paulo, na peça Irmãos, Irmãos… Negócios à Parte. Há um mês ele vinha tratando uma leucemia.

Com dezenas de peças de teatro no currículo, Flávio ganhou o prêmio da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) de ator revelação aos 18 anos por conta de seu papel na novela Os Adolescentes. Ele também trabalhou em novelas na TV Bandeirantes e na TV Globo e atuou no cinema em longa-metragens como Eles Não Usam Black-Tie e Janete.

Em um comunicado, a família pediu privacidade neste momento delicado.