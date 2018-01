Morre o ator espanhol Álex Angulo em acidente de carro

Nascido em Erandio (Biscaia), Angulo tinha 61 anos e morreu na estrada AP-68 na altura do município de Fuenmayor, em La Rioja, quando seu carro saiu da pista.

"Lamentamos enormemente o falecimento de Alex Angulo. Ele foi três vezes indicado para o (Prêmio) Goya. Nossos pêsames a seus parentes e amigos", disse a Academia de Cinema da Espanha em um tuíte.

Angulo foi candidato ao maior prêmio do cinema espanhol pelos filmes "O Dia da Besta", "El Gran Vázquez" e "Muertos de risa".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele era um ator conhecido no cinema e televisão espanhola, tendo atuado nas últimas décadas em quase uma centena de projetos, se destacando sobretudo como coadjuvante, embora também tenha brilhado como protagonista.

Será lembrado principalmente como o padre Ángel Berriatúa, em "O Dia da Besta", filme cult de Álex de la Iglesia, de 1995, no qual seu personagem descobre que o anticristo vai nascer em Madri, e como o repórter Blas numa série da televisão espanhola sobre jornalistas.

Angulo trabalhou com grandes diretores, como Guillermo del Toro, em "O Labirinto do Fauno" e Pedro Almodóvar, em "Carne Trêmula" e várias vezes com Alex de la Iglesia em diversos filmes.

"Sinto que nada mais será do mesmo jeito", disse De la Iglesia na rede social Twitter, que foi inundada de mensagens em homenagem ao ator.

(Por Emma Pinedo)