Morre o ator e dublador Newton da Matta Morreu, aos 60 anos, na tarde de segunda-feira, em Bragança Paulista, interior do Estado de São Paulo, o ator e dublador Newton da Matta, o primeiro Pedrinho, um das principais personagens do Sítio do Picapau Amarelo. Newton estava internado havia mais de 30 dias no Hospital Universitário São Francisco e vinha sofrendo de degeneração na bacia, segundo um dos alunos de um curso de dublagem por ele ministrado. Funcionários do hospital negam-se a fornecer informações à imprensa. Newton trabalhava atualmente como diretor de estúdio de dublagem. O corpo será velado no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Newton Da Matta iniciou suas atividades artísticas em rádio(rádio-teatro), atuando nas emissoras Tupi, Mayrink Veiga e Nacional, no Rio de Janeiro, aos 11 anos. Mais tarde, na Rádio Nacional, foi escritor de novelas e diretor de elenco. Na televisão atuou como ator e autor de telepeças, na TV Tupi, TV Rio e TV Globo. Foi o primeiro a interpretar "Pedrinho" do Sítio do Pica-Pau Amarelo, no Teatro Ginástico, no Rio de Janeiro. Mais tarde, montou peças de Pirandello, entre outras. Foi um dos diretores do musical Alô Dolly no Teatro João Caetano. A partir de 1960, foi convidado por Herbert Richers e Vitor Berbara para dirigir e atuar como dublador. Foi o surgimento da dublagem no Rio de Janeiro. Desde então, atuou em diversos seriados, desde Dr. Kildare, dublando Richard Chamberlain, A Gata e o Rato, dublando Bruce Willis (fez todos os filmes de Bruce, no Rio e em São Paulo) e longas-metragens, dublando também os atores Dustin Hoffman, Paul Newman, Louis Jordan, Mickey Rourke, James Farentino, Peter O´Toole e vários outros. Dirigiu a dublagem de Thundercats, dublando o personagem Lion.