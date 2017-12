Morre o ator e diretor Daniel Lobo, aos 43 anos, em Santa Catarina

O ator e diretor carioca Daniel Lobo morreu aos 43 anos nesta quinta-feira, 24, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, Santa Catarina. Ele sofria de um tumor. A informação foi confirmada pela Central de Óbitos de Tubarão. O velório ocorre na Capela Renascer, em Tubarão, e o corpo do ator será sepultado no cemitério municipal de São Ludgero.

"Você foi um guerreiro. Lutou bravamente nestas últimas semanas", escreveu nas redes sociais sua mulher, Flavia Sebold.

O trabalho mais recente de Daniel Lobo foi a concepção, direção e atuação no espetáculo Nise da Silveira - Guerreira da Paz, sobre a psicóloga alagoana, que estava em cartaz no MASP. No dia 12 de março, Lobo postou uma mensagem nas redes sociais comunicando a interrupção da temporada.

Lobo interpretou Pedrinho na versão da Globo para o Sítio do Pica Pau Amarelo exibida nos anos 1980. Ele fez o personagem entre 1985 e 1986.