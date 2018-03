Morre o ator Duchaussoy O ator francês Michel Duchaussoy, intérprete elogiado por grandes diretores como Louis Malle, Claude Chabrol e Costa- Gavras, morreu ontem em Paris, aos 73 anos, de um ataque cardíaco. Duchaussoy trabalhou no teatro, no cinema e na televisão e atuou pela última vez, em 2011, no filme God Save Britania, da saga de Astérix e Obélix, com estreia prevista para outubro. O ator iniciou sua trajetória encenando peças de Molière, Pirandello, Marivaux e Feydeau na companhia teatral Comedia Francesa, na qual ingressou em 1967 e se tornou membro honorário a partir de 1984. Já na TV, participou da adaptação de Os Miseráveis, de Victor Hugo. / EFE