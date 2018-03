Morre o ator Cliff Robertson O ator norte-americano Cliff Robertson morreu anteontem. De acordo com Evelyn Christel, secretária que trabalhava com ele há 53 anos, ele morreu de causas naturais. Vencedor do Oscar de melhor ator em 1969, por sua atuação em Os Dois Mundos de Charly, Robertson tinha completado 88 anos na sexta-feira. Com mais de meio século de carreira no cinema, o ator também interpretou outros personagens marcantes. Em JFK - O Herói do 109, encarnou John F. Kennedy. Foi o próprio presidente americano que o escolheu para o papel. Recentemente, Robertson pôde ser visto em Homem-Aranha, no qual surgia como tio do protagonista. /AP