Morre o ator Andy Whitfield Morreu no domingo, aos 39 anos, o ator Andy Whitfield, que interpretava o papel título na série Spartacus: Blood and Sand. "Em uma bela manhã de primavera em Sidney, cercado por sua família, nos braços de sua amada esposa, nosso jovem e belo guerreiro Andy Whitfield perdeu sua batalha de 18 meses contra o linfoma", disse sua mulher em um comunicado oficial no qual agradecia as manifestações de apoio enviadas por fãs desde que a doença foi diagnosticada. Whitfield, que nasceu no País de Gales e vivia na Austrália, havia terminado de gravar os 13 episódios da primeira temporada da série quando foi diagnosticado. /AP