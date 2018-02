Morre o ator Andy Griffith O ator Andy Griffith, estrela de programa com seu nome, um dos favoritos da TV norte-americana na década de 1960, morreu ontem, aos 86 anos, em condado do Estado da Carolina do Norte. Sua família ainda emitiria mais informações sobre sua morte. Em The Andy Griffith Show, o ator fez sucesso interpretando o chefe de polícia do povoado de Mount Airy. No programa, reprisado muitas vezes, Griffith contracenava com Don Knotts. Outros destaques da carreira de Andy Griffith foram a interpretação de um advogado na série Matlock e sua elogiada participação, nos anos 1950, na comédia da Broadway No Time for Sergeants. / AP