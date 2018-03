MORRE O ARTISTA TURCO DOGANCAY O pintor turco Burhan Dogancay morreu na terça-feira, aos 83 anos, em Istambul, depois de longa enfermidade. Com obras presentes em coleções importantes, como o museu Metropolitan e o Guggenheim de Nova York, o artista fazia a maioria de suas criações inspirado no grafite, pôsteres e banners encontrados nos muros das cidades. Um museu dedicado a ele em Istambul, aberto em 2004, tornou-se a primeira instituição dedicada à arte contemporânea na Turquia. Uma das pinturas de Dogancay foi vendida por US$ 1,7 milhão em um leilão em Istambul em 2009, alcançando o recorde de preço de obra contemporânea turca. / AP