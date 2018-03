Morre o artista plástico Hudinilson Jr. Conhecido por seu trabalho de arte com o corpo, o artista plástico Hudinilson Jr. morreu ontem, aos 56 anos, em São Paulo. Segundo sua galerista, Jaqueline Martins, ele vivia sozinho e foi encontrado morto pela mãe. A causa da morte será definida pela autópsia. O trabalho de Hudinilson tornou-se famoso nos anos 1980, especialmente a série de fotografias intitulada Exercícios de Me Ver, em que retratou a si mesmo simulando um ato sexual com uma fotocopiadora. Ele também integrou o grupo 3nós3.