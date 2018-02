Morre o artista Franz West O escultor e pintor austríaco Franz West, homenageado com o Leão de Ouro na 54.ª Bienal de Veneza, em 2011, morreu ontem em Viena, aos 65 anos, depois de longo período de doença. Criador de destaque no cenário internacional por suas instalações e colagens, fez exibições na Documenta 9 de Kassel, no Museum of Modern Art (MoMA) e no DIA Center de Nova York, West foi professor na Städelschule de Frankfurt, na Alemanha. Em 2001, foi tema de retrospectiva no Museu Reina Sofia de Madri. Seu discurso estava relacionado às experiências do corpo, muitas vezes criando obras que misturavam o grotesco com a bagunça. / EFE