Morre o arquiteto Walter Pichler Morreu aos 75 anos em Burgenland, na Áustria, o arquiteto, escultor e ilustrador Walter Pichler, aos 75 anos. Integrante do movimento de avant-garde do pós-guerra, ele tinha câncer. Desenhou cidades flutuantes e estruturas fantásticas. Barry Bergdoll, curador chefe de arquitetura e design do MoMA de Nova York, dono de 16 obras do artista, comentou sua morte: "Nos anos 1960, ele fez parte de um pequeno grupo de arquitetos austríacos que ousaram uma abordagem visionária e criaram imagens que desafiaram o status quo", disse Bergdoll. Pichler morreu em 16 de julho, mas sua morte só foi comunicada no fim de semana. / NYT