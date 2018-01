Morre o apresentador de TV Athayde Patrese O repórter, apresentador de TV e colunista social Athayde Patrese morreu, aos 64 anos, na noite de sexta-feira, na Clínica de Nefrologia Santa Rita, localizada na Vila Mariana, zona sul da capital paulista, após sofrer uma arritmia seguida de parada cardíaca no momento em que terminava mais uma sessão de hemodiálise. Segundo um dos enfermeiros da clínica, Athayde conversava com os médicos durante a sessão e até brincou: "Minha hora já está próxima, eu já vivi o bastante." Ao termino da hemodiálise, por volta das 22h, Patrese teve a parada cardíaca e não resistiu. Os médicos ainda fizeram tentativas de reanimação do paciente, mas sem sucesso. O corpo do apresentador permanece na clínica. Athayde ficou conhecido pela frase "Simplesmente um Luxo", que sempre repetia em seu programas de entrevistas. Atualmente, Athayde trabalhava na TV Comunitária (UHF) apresentando o "Athayde Patrese Repórter", mesmo nome usado no programa que fez também na TV Record. O colunista também apresentou "Ricos e Famosos", no SBT. Em seu primeiro casamento, Athayde teve Marcos, que apresentou problemas nos rins. "Na ocasião, ele doou um de seus rins para o filho e com o passar do tempo o único rim que tinha começou a apresentar problemas. Ele fazia 3 sessões de hemodiálise por dia", afirmou Maria Barreira Frederico, amiga há 30 anos da família do apresentador, que deixa, além Marcos, outros quatro filhos, Ricardo, Athayde, Débora e Patrícia, e a esposa Estela Maris de Magalhães.