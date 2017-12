Morre nos EUA o fotógrafo Joe Rosenthal O fotógrafo Joe Rosenthal, que ganhou um prêmio Pulitzer pela imortal imagem de seis fuzileiros levantando a bandeira norte-americana durante a Segunda Guerra Mundial, morreu neste domingo, aos 94 anos. Rosenthal morreu de "causas naturais" em São Francisco, no subúrbio de Novato, segundo comunicou sua filha Annne Rosenthal. "Ele era um homem bom e honesto, uma pessoa realmente íntegra´, declarou Anne. Sua foto que ficou bastante famosa, intitulada "Raising the Flag on Iwo Jima", foi tirada para a "Associated Press" em 23 de fevereiro de 1945. A imagem mostra fuzileiros norte-americanos erguendo a bandeira dos EUA sobre o monte Suribachi com o objetivo de dar por vencida a guerra contra a ilha japonesa de Iwo Jima. A imagem é uma das mais divulgadas da Segunda Guerra Mundial e serviu como desenho para o monumento da Infantaria da Marinha dos EUA inaugurado em 1954, em Arlington, nos arredores de Washington e perto do Cemitério Nacional militar. Uma pesquisa feita em 1999 pela Universidade de Nova York classificou a imagem em 68.º lugar em uma lista dos 100 melhores exemplos de fotografia jornalística do século 20. Cerca de 30 mil infantes da Marinha dos EUA desembarcaram em fevereiro de 1945 no litoral de Iwo Jima, defendida por 21 mil japoneses. Durante os combates de quatro dias, todos os japoneses morreram em uma feroz resistência aos invasores. A foto tirada por Rosenthal mostra, na realidade, a segunda vez que os soldados colocaram a bandeira sobre o monte Suribachi - da primeira vez, eles consideraram a bandeira muito pequena. Matéria alterada às 14h12, para acréscimo de informações