Morre nos EUA compositor de jazz George Russell O compositor de jazz George Russell, que influenciou a música de Miles Davis e John Coltrane, morreu ontem, aos 86 anos, nos Estados Unidos. Segundo seu empresário, o compositor morreu em virtude de complicações do Alzheimer. Russell nasceu em Cincinnati em 1923 e estudou na Universidade de Wilberforce. Ele tocou na banda de Benny Parker e escreveu ''Cubano Be/Cubano Bop'' para a orquestra Dizzy Gillespie. Foi premiado no Carnegie Hall em 1947 e estava na primeira fusão dos ritmos afro-cubanos com o jazz. Russel desenvolveu o conceito de ''Lydian'' em 1953, a primeira contribuição teórica para o jazz.