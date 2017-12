Morre nos EUA ator Gene Barry, da série Bat Masterson

Gene Barry também participou das séries "A Lei de Burke" e "Os Audaciosos". No cinema, ele interpretou o doutor Clayton Forrester em "A Guerra dos Mundos" de 1953 e participou do remake do filme em 2005, ao lado de Tom Cruise.

O ator, cujo nome de batismo era Eugene Klass, nasceu em 1919 em Nova York, mesma cidade onde conheceu sua mulher, a atriz Betty Claire Kalb. Eles ficaram casados por 58 anos, até a morte da atriz em 2003. Barry deixa três filhos - Michael, Fredric e Elizabeth - além de três netos e dois bisnetos.