Morre nos EUA a fotógrafa francesa Catherine Leroy A fotógrafa francesa Catherine Leroy, que cobriu as guerras do Vietnã e do Líbano, faleceu na última sexta-feira, em Los Angeles, nos Estados Unidos, segundo informaram amigos. Leroy morreu aos 61 anos, em conseqüência de um câncer, disseram seus amigos em Arles, sul da França, onde está sendo realizado o evento Encontros Fotográficos. Catherine ganhou diversos prêmios, entre eles o prestigioso Robert Capa, por sua cobertura da guerra civil no Líbano em 1976. Foi a primeira mulher a receber este prêmio. A francesa começou sua carreira muito jovem, vendendo fotos às agências AP e UPI. Aos 21 anos, em 1966, foi à Guerra do Vietnã. Em 30 de abril de 1967, Leroy foi responsável por uma das fotos mais emblemáticas da guerra: em meio a uma paisagem destroçada, o jovem militar norte-americano Vernon Wike aparece ao lado do cadáver de seu amigo que acabara de morrer. Carherine voltou a fotografar Wike quarenta anos depois. O soldado estava no fundo de um pequeno quarto de uma cidadezinha do Arizona, destruído pelas lembranças e pela doença. Figura lendária do mundo da fotografia de guerra, Catherine foi uma das poucas mulheres a estar presente nos momentos mais delicados do conflito do Vietnã. Posteriormente, trabalhou no Líbano, onde foi seqüestrada e tratada com brutalidade, algo que a marcaria para sempre. Mais tarde, ela se radicou nos Estados Unidos, onde trabalhou na área de moda e fez reportagens para revistas. Também escreveu um livro sobre os grandes fotógrafos do Vietnã, publicado pela Random House. Junto com o jornalista britânico Tony Clifton, Catherine escreveu o livro God Cried sobre a cidade de Beirute, em 1982.