Morre no Rio produtor e compositor Durval Ferreira

Morreu no Rio de Janeiro neste domingo, aos 72 anos, o produtor e compositor Durval Ferreira, vítima de câncer. Durval estava internado havia 10 dias na Clínica São Carlos, em Humaitá, na zona sul carioca. O sepultamento está marcado segunda-feira no Cemitério São João Batista, em Botafogo, onde o músico será velado a partir das 11 horas. Carioca, Durval Ferreira, foi autor, em parceria com Maurício Einhorn, de Estamos Aí. Teve suas composições gravadas por grandes intérpretes nacionais como Leny Andrade, que foi homenageada com Estamos Aí pelo trompetista cubano radicado no EUA, Arturo Sandoval, em um Festival de Inverno de Campos do Jordão, além de Maysa, Elizeth Cardoso Emílio Santiago, que foi lançado por ele, Doris Monteiro, e Claudete Soares. Entre os artista internacionais que interpretaram suas canções, como Batida Diferente, estão Sarah Vaughan, Herbie Mann e Mitchell & Ruff. No currículo de produtor constam ainda o lançamento de cantoras como Joanna e Sandra de Sá.