Morre no Rio o produtor cultural francês Romaric Büel

RIO - Responsável por trazer exposições importantes de Claude Monet, Salvador Dalí, Auguste Rodin e Pablo Picasso ao Brasil, o produtor cultural francês Romaric Büel, ex-adido cultural do Consulado da França no Rio, morreu no último sábado, 23, aos 63 anos, e será cremado nesta segunda-feira. Büel morava na cidade havia 23 anos, e trabalhou nos festejos do Ano do Brasil na França (2005) e no Ano da França no Brasil (2009), eventos realizados para estreitar os laços entre os dos países. Segundo amigos próximos, o francês lutava contra uma depressão aguda e acabou sendo vencido pela doença.

De acordo com o presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, Washington Fajardo, que era amigo de Büel, o francês deixou bilhetes informando que não gostaria que fosse realizado velório e que queria ser cremado. Farjado também informou que ele estava em tratamento para se livrar da doença e chegou a ser internado duas vezes.

"Ele cometeu um ato contra si, em favor da depressão e retirou-se da vida. Vínhamos procurando estar o mais próximo dele possível. Muito complicado. Consegui interná-lo dois anos atrás e convencê-lo a tratar-se", escreveu Fajardo em sua página no Facebook. "Não sou família, mas como amigo acho que devo contar, pois depressão é uma doença séria e fala-se pouco ainda", completou.

Formado em Ciências Políticas na universidade de Sorbonne, na França, Büel chegou ao Rio em 1993 para ser adido cultural do Consulado da França. Permaneceu no cargo por cinco anos. Após o período, optou por continuar na cidade e trabalhou ativamente como produtor cultural. Estima-se que cerca de 10 milhões de pessoas tenham passado por exposições organizadas por ele no Rio.