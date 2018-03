Morre no Rio o escritor Millôr Fernandes O escritor Millôr Fernandes morreu na noite deste terça-feira, por volta das 21h, em sua residência no Rio. O corpo será velado a partir das 10h de quinta-feira, no Cemitério Memorial do Carmo, no Bairro do Caju, no Rio. Segundo a assessoria do cemitério, o corpo será cremado às 15h, desta quinta, no Crematório da Santa Casa.