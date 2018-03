Morre no Rio o ator Nildo parente O ator Nildo Parente morreu na noite de segunda-feira. Aos 74 anos, o intérprete tinha sofrido um AVC e estava havia mais de um mês internado no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro. Em mais de 40 anos de carreira, participou de dezenas de novelas da Rede Globo - como Paraíso Tropical, Senhora do Destino e Celebridade -, além de séries como Amazônia, de Galvez a Chico Mendes. Também estava prevista uma participação especial do ator na nova trama da emissora, Insensato Coração. No cinema, atuou em filmes como Gabriela, Cravo e Canela e no recente sucesso, Chico Xavier. O enterro estava marcados para o Cemitério São João Batista, na zona sul do Rio.