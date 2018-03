Morre no Rio o ator e sambista Nadinho da Ilha O sambista, compositor e ator Aguinaldo Caldeira, conhecido como Nadinho da Ilha, de 75 anos, morreu ontem no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 16 de junho com problemas cardíacos, segundo informações da Secretaria Municipal da Saúde. Ainda não foi divulgada causa da morte. Ele foi enterrado na manhã de hoje no Cemitério do Catumbi, no centro da capital fluminense.