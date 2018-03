Morre no Rio o ator e diretor Fábio Junqueira

O ator e diretor Fábio Junqueira morreu aos 52 anos na noite de quinta-feira, 20, no Rio de Janeiro, segundo confirmou a Casa de Saúde São José. Junqueira estava internado desde julho no local e, de acordo com a assessoria, havia dado entrada com um quadro de edema cerebral e lutava contra um tumor maligno no cérebro. Na época, o diretor, pai do também ator Caio Junqueira, de Tropa de Elite, passou por uma cirurgia delicada e estava em coma induzido desde então. A morte foi por volta das 22h20. O velório de Junqueira acontecerá nesta sexta no Cemitério São João Batista, no Rio, onde também será o sepultamento, às 16 horas. Ator de cinema e televisão, Junqueira trabalhou em diversas tramas conhecidas, como Malhação (1995), Torre de Babel (1998), O Clone (2001), O Quinto dos Infernos (2002) e Mulheres Apaixonadas (2003). A Escrava Isaura (2004), na Rede Record, foi seu último trabalho na telinha.