Morre no Rio o ator e comediante ´Carvalhinho´ Morreu às 20h desta quinta-feira (dia 1), no pronto-socorro da Tijuca, na zona norte do Rio, o ator e comediante Rodolfo da Rocha Carvalho, de 79 anos, mais conhecido como "Carvalhinho". Segundo familiares, o ator, que já sofria de problemas cardíacos, jantava na quarta-feira em casa quando parte do alimento ingerido desceu pelas vias respiratórias. Mesmo levado às pressas para o hospital, Rodolfo não resistiu e morreu vítima de parada cardiorrespiratória. Até as 3h desta sexta-feira, o corpo do ator ainda estava no hospital. Uma das netas de "Carvalhinho" informou à reportagem do Estado de S.Paulo que não foram definidos ainda local e horário do velório e enterro do vô. O mais provável é que ocorram no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio. Nascido em 24 de maio de 1927, o ator participou, na TV Globo, de novelas como Deus nos Acuda (1992) e Dona Xepa (1952). Sua última participação em telenovela foi em Da Cor do Pecado (2004), quando interpretou o personagem Silveirinha. O comediante participou de pelo menos 26 filmes. Atualmente, "Carvalhinho" participava do programa Zorra Total, também da TV Globo. No cinema, o seu trabalho mais recente foi ao lado dos atores Marco Nanini e Ney Latorraca no filme Irma Vap - O Retorno, de 2006. Além de ter feito parte do elenco de humorísticos como Balança mas não cai, atuou também na novela Torre de Babel e na minissérie Agosto.