Morre no Rio, de parada cardíaca, o ator José Wilker Ator, diretor, crítico de cinema, José Wilker morreu neste sábado, 5, no Rio de Janeiro, aos 66 anos. Ele estava em casa com a namorada, a jornalista Claudia Montenegro, quando se sentiu mal - não teve tempo de ser hospitalizado. A causa da morte foi uma parada cardíaca. Cearense radicado no Rio desde a juventude, Wilker teve duas filhas, Isabel, com a atriz Mônica Torres, e Mariana, com a atriz Renée de Vielmond.