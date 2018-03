Morre no Rio, aos 78 anos, a atriz Yolanda Cardoso

Morreu na terça-feira, 10, no Rio de Janeiro, aos 78 anos, a triz Yolanda Cardoso. Ela estava internada há uma semana no Hospital Álvaro Ramos, em Jacarepaguá, na zona oeste. O enterro foi realizado nesta quarta-feira, às 11 horas, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, também na zona oeste. Vítima de falência múltipla de órgãos, a atriz, que sofria de pneumonia, vivia desde 2001 no Retiro dos Artistas, também em Jacarepaguá. Nascida em 28 de setembro de 1928, Yolanda, em seus 35 anos de carreira, viveu mais de 40 personagens em trabalhos de televisão, incluindo O Direito de Nascer, na extinta TV Tupi. Ela também participou da primeira temporada do Sítio do Pica Pau Amarelo, na Rede Globo, e do seriado Os Bandidos da Falange. Um dos últimos trabalhos na televisão foi uma participação no programa humorístico Sai de Baixo, em 1998. No episódio, intitulado Filho Porque Qui-lo, ela interpretou a personagem Carolina Koifner.