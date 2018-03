Morre no Rio a bailarina ucraniana Eugenia Feodorova

A bailarina ucraniana Eugenia Feodorova morreu na segunda-feira, 16, no Rio aos 82 anos, após sofrer uma infecção respiratória. Ela estava internada no Hospital Samaritano havia três semanas por conta de complicações de uma operação na bexiga. Dona Eugenia, como era carinhosamente chamada por alunos e ex-discípulos, foi a primeira a montar O Lago dos Cisnes completo na América Latina, em 1959. Até então, as apresentações mostravam apenas trechos do balé. Eugenia Feodorova desembarcou no Rio, trazida por Dalal Achcar, em agosto de 1954. Não gostou do que viu - chovia muito, os brasileiros estavam sob impacto do suicídio do presidente Getúlio Vargas. Mas decidiu ficar. Em 1956, montou O Quebra Nozes, no Teatro João Caetano. Em 1958, estreou no Teatro Municipal como maître de balé. Permaneceria como consultora do Municipal nas cinco décadas seguintes. Há 50 anos, abriu a Academia de Ballet Eugenia Feodorova, em Copacabana. O corpo da bailarina será velado na terça-feira no Teatro Municipal.