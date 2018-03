Morre Naomi Sims, a primeira modelo negra dos EUA

Naomi Sims, a primeira modelo negra dos Estados Unidos morreu de câncer aos 61 anos. O filho dela, Bob Findlay ,disse ao jornal The New York Times que ela morreu no sábado, em Newark, New Jersey.

Naomi ficou famosa ao mesmo tempo em que o movimento 'Black is Beautiful' começou a esquentar. Nascida no Mississippi, em 1948, Naomi se mudou para Nova York onde começou sua carreira e foi a primeira modelo negra a aparecer na capa do suplemento de moda do The New York Times, o Fashion of the Times, em 1967.

Em seguida, foi capa da revista feminina Ladies Home Journal e ficou famosa mundialmente em 1969, quando foi capa da revista Life, além de eleita Modelo do Ano.

Quando alguma agência dizia que sua pele era muito escura para seguir carreira, ela procurava os fotógrafos pessoalmente e graças a suas iniciativas pessoais como esta conquistou um verdadeiro lugar para as mulheres negras no mundo da moda.