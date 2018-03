Morre na Itália o editor Sergio Bonelli

Uma semana dura para os quadrinhos. O coautor de Asterix e Obelix, o francês Albert Uderzo, de 84 anos, anunciou na terça-feira a sua aposentadoria. E morreu na segunda-feira, na Itália, o editor e argumentista de quadrinhos milanês Sergio Bonelli, aos 78 anos, após uma semana hospitalizado. A causa não foi informada. O funeral será amanhã, dia 29, às 10h30, na capela do Cimitero Monumentale di Milano.

O gentleman Bonelli, que era grande amigo de brasileiros como Mauricio de Sousa e Sidney Gusman, herdou de seu pai, o quadrinista Gianluigi Bonelli, um dos mitos dos quadrinhos, que edita desde os anos 1970: o caubói durão e calado Tex, o mais ilustre equivalente dos western spaghetti nos quadrinhos. Sua editora soltou uma nota em que o define como "o principal artífice da passagem dos quadrinhos de simples entretenimento popular a produto de dignidade cultural".

Bonelli, que desde criança frequentava a editora dirigida por sua mãe, Tea Bonelli, a Redazione Audace, também era desenhista e, para se diferenciar da forte herança do pai, criou um codinome em seus primeiros quadrinhos. Assinava Guido Nolitta. Ele foi o responsável pela criação de personagens dos quadrinhos conhecidos no mundo todo, como Zagor e Mister No, e fundou um império editorial que vende, somente na Itália, mais de 20 milhões de exemplares de revistas como Tex, Zagor, Mágico Vento, Júlia Kendall, Dylan Dog, Martin Mystère e Nick Raider.

Segundo dizia Bonelli, Tex - que era implacável com seu colt - nunca poderia modernizar-se ao ponto de se tornar politicamente correto. "O politicamente correto exigido por alguns acabaria por incomodar a todos. É difícil contentar todos. Por isso, eu busco uma via intermediária", contou.

Seu maior sucesso, como autor, foi Dylan Dog, que virou filme de longa-metragem. Criado em 1986, foi publicado ininterruptamente desde então. Trata-se de um detetive com a fisionomia decalcada do ator britânico Rupert Everett, que enfrenta tramas misteriosas ao lado de seu companheiro Groucho (homenagem ao cômico americano).