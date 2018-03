Morre na Itália a escritora e jornalista Oriana Fallaci Morreu, na noite desta quinta-feira, a escritora e jornalista italiana Oriana Fallaci, segundo informou a agência ANSA. Oriana, de 77 anos, sofria de câncer há vários anos e estava internada em um hospital em Florença, na Itália. Oriana estava acompanhada por sua irmã, Paola, e um sobrinho. Poucos sabiam que ela tinha retornado dos Estados Unidos, onde vivia, disse a imprensa local. A escritora e jornalista ficou famosa por suas entrevistas com líderes de todo o mundo, especialmente de países árabes. Os livros "A Raiva e o Orgulho" (2002) e "A Força da Razão" (2004) provocaram uma enorme polêmica por suas alegações contra o fundamentalismo e o Islã. Em "A Força da Razão", a jornalista criticou "as intenções secretas do Islã" e dedicou capítulos a questões como os perigos do pacifismo, o direito de voto dos estrangeiros, o massacre de soldados italianos em Nassiriya e o Cristianismo. Em "Oriana Fallaci Entrevista Oriana Fallaci", lançado em 2004, ela descreveu um "câncer moral que devora o Ocidente" e escreveu que esperava a morte e que tinha "pouco tempo para viver e muitas coisas ainda para contar". Oriana garantia que não tinha medo da morte e sentia apenas "uma espécie de melancolia". "Não quero morrer, porque a vida é bela, mesmo quando é feia", disse. O enterro, conforme Oriana mesma pediu, será estritamente íntimo, segundo seus parentes.