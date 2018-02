Morre na Inglaterra a estilista preferida da princesa Diana

A estilista preferida da princesa Diana, Catherine Walker, morreu na última quinta-feira, 23, aos 65 anos de idade, depois de uma longa luta contra o câncer de mama. Ela estava internada em um hospital de Sussex, no sudeste da Inglaterra.

Catherine foi a criadora de muitos vestidos utilizados pela princesa. Quando ela morreu, em agosto de 1997, foi enterrada com um vestido preto desenhado pela estilista.

A profissional do mundo da moda começou a trabalhar com Diana em 1981, três meses depois de ela casar com o príncipe Carlos. Em comunicado, a família da estilista lembra que ela construiu uma das empresas mais bem sucedidas da Grã-Bretanha, e trabalhava para uma família adorável. "Catherine vestiu muitas das mulheres mais belas do mundo", diz a nota.

Nascida na França, Catherine Walker ficou famosa no Reino Unido. Ela era casada com o advogado John Walker.