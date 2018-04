Morre Mick Karn, baixista de Japan, banda dos anos 1980

Associated Press,

Mick Karn, baixista da banda de rock dos anos 1980 Japan, morreu. Ele tinha 52 anos.

A morte do músico ocorreu na terça-feira, 4, em sua casa em Londres por causa de um câncer, diz o comunicado publicado em seu site na web e página no Facebook.

Em junho, Karn anunciou em seu website que haviam lhe diagnosticado um tipo de câncer em etapa avançada, mas não especificou que tipo.

Karn fundou Japan junto com David Sylvian e Steve Jansen. Seu álbum de 1982, Tin Drum, inclui o sucesso Ghosts.

O baixista do Duran Duran, John Taylor, lhe rendeu homenagem no website da banda, descrevendo-o como "um dos maiores estilistas visuais e de som dos finais dos anos 70, começo dos 80".

Taylor contou que a primeira vez que viu Japan foi com seu irmão Nick em Birmingham, durante a turnê Obscure Alternatives.

"Mick mudou minha vida no bom sentido. No meu parecer, Quiet Life e Gentlemen Take Polaroids, Adolescent Sex e Tin Dru, são algumas das melhores gravações da era pós-punk", disse. "Sentiremos sua falta".

Karn, cujo verdadeiro nome era Andonis Michaelides, nasceu em Chipre e chegou a Inglaterra com sua família aos 3 anos. Ele deixou a esposa Kyoko e seu filho Metis.

