Morre Martin Nodell, criador do super-herói Lanterna Verde Martin Nodell, o criador do personagem das Histórias em Quadrinhos Lanterna Verde, que usa um anel para ajudar a sociedade no combate ao crime morreu, aos 91 anos, em Muskego, em Wisconsin, nos Estados Unidos. De acordo com seu filho, Spencer, ele morreu de causas naturais. Nodell estava buscando um novo personagem para seu livro de HQs quando, em 1940, em uma estação de metrô, viu um funcionário do veículo usando uma lanterna com uma luz verde para sinalizar que estava tudo seguro para a partida. A cena inspirou o artista a criar seu personagem Lanterna Verde. Nodell imaginou um jovem engenheiro, Alan Scott, sobrevivente de um acidente de trem, que descobre uma lâmpada verde dentro de um meteoro da mesma cor. Scott constrói um anel a partir da lâmpada que fornece a ele superpoderes - estes podiam ser ´recarregados´ com um simples toque na lâmpada. Assim, Scott se torna um combatente ao crime usando uma roupa vermelha, verde, dourada, preta e roxa. As histórias do Lanterna Verde foram publicadas pela empresa All-American, que mais tarde se tornou National Periodical e então a conhecida DC Comics. A primeira "aparição" do Lanterna Verde aconteceu em julho de 1940 em um livro de oito páginas. Depois disso, o herói pulou para as telinhas e teve seu próprio seriado, como o Super-Homem, o Batman, o Capitão América e outros personagens da chamada "Era de Ouro" da década de 40.