Morre Marina Montini, a musa de Di Cavalcanti Musa do pintor Di Cavalcanti (1897-1976), Marina Montini morreu aos 58 anos, hoje, às 6h10, de insuficiência hepática. Ela sofria de cirrose e havia sido internada na manhã de domingo, no Hospital dos Servidores do Estado (HSE), sentindo fortes dores. Com 1,80, boca carnuda e corpo exuberante, Marina posou durante sete anos para o pintor. Fez muito sucesso na década de 1970, quando foi capa da Playboy. De turbante preto, óculos escuros e vestida de branco, aparece, chorando muito, no velório do carioca, no Museu de Arte Moderna. A cena, filmada por Glauber Rocha, faz parte do curta-metragem Di, feito sem autorização da família. Com o agravamento da saúde, e dificuldades financeiras, Marina passou oito meses morando no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, entre 2003 e 2004. Segundo a direção da casa, ela chegou lá muito doente, por causa do álcool, mas conseguiu se recuperar. Marina morava no Leme, na zona sul do Rio, em companhia de uma amiga. Ela era viúva e não tinha filhos. O enterro está marcado para às 14 horas desta terça-feira, no cemitério São João Batista, em Botafogo. Matéria alterada em 20/03, às 15h21