Morre marido da cantora Corinne Bailey Rae

O marido da cantora britânica Corinne Bailey Rae, Jason Rae, morreu devido a uma suposta overdose de drogas, informou neste domingo, 23, a polícia britânica. Jason Rae, de 31 anos e saxofonista de profissão, foi encontrado morto sábado, 22, em um apartamento em Leeds (norte da Inglaterra). A Polícia do condado de West Yorkshire informou que um homem de 32 anos foi detido sob suspeita de fornecimento de substâncias entorpecentes, apesar de ter sido liberado depois, mediante pagamento de fiança. Sábado à noite, 22, foi feita uma autópsia no cadáver de Rae, mas os resultados não foram conclusivos, e a Polícia aguarda os relatórios toxicológicos. O saxofonista era casado desde 2001 com Corinne Bailey Rae, de 29 anos e considerada uma das últimas grandes revelações da música no Reino Unido. Caracterizada por um estilo eclético que inclui o pop, o soul e o jazz, a cantora foi candidata a três prêmios Grammy em 2007 pela canção Put Your Records On.