Morre Maria Schneider, estrela de 'Último Tango em Paris'

Estadão.com.br, com informações da Reuters

A atriz francesa Maria Schneider, mais famosa por seu papel em Último Tango em Paris, em que atuou ao lado de Maron Brando, morreu aos 58 anos nesta quinta-feira, 3.

O periódico francês Le Figaro citou a família em um comunicado, que reportava a morte da atriz após uma longa batalha contra uma doença, sem fornecer detalhes.

Filha do ator Daniel Gélin, Schneider tinha 19 anos quando foi escolhida para o segundo papel de sua vida, a amante de Marlon Brando, na época com 48, no filme de Bernardo Bertolucci.

Último Tango em Paris causou polêmica na época em que foi lançado, em 1972, por seu conteúdo sexual. Três anos depois Schneider contracenou com Jack Nicholson em Profissão: repórter, de Michelangelo Antonioni.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Recentemente, atuou em Os Atores (2000), de Bertrand Blier, e mais recentemente em Cliente (2008), de Josiane Balasko.