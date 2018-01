MORRE MAQUIADOR DE STAR WARS Stuart Freeborn, pioneiro da maquiagem em cinema, artista que concebeu a feição de criaturas como Yoda e Chewbacca de Star Wars (Guerra nas Estrelas), morreu na terça-feira, aos 98 anos, em Londres. "Freeborn já é uma lenda da maquiagem", afirmou o cineasta George Lucas, diretor de Star Wars. Em sua carreira de mais de seis décadas, o maquiador participou de vários clássicos do cinema, como 2001: Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Nascido em Londres, em 1914, seu primeiro trabalho ocorreu nos anos 1930, em filme do húngaro Alexander Korda. Colaborou com outros cineastas, como David Lean. / AP