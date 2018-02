Morre Manuel Galbán, guitarrista do Buena Vista O guitarrista e compositor cubano Manuel Galbán (foto), fundador do quarteto Los Zafiros e integrante do projeto Buena Vista Social Club, morreu anteontem em Havana, aos 80 anos, anunciaram os meios locais. A imprensa cubana, entretanto, não precisou a causa de sua morte. Nascido na cidade de Gibara, em 14 de janeiro de 1931, Galbán despontou em sua carreira na década de 1960, quando fundou e dirigiu em Cuba o quarteto vocal Los Zafiros. No conjunto, ele tocava guitarra e se fez popular como "o quinto zafiro". Mas a aclamação internacional de Manuel Galbán se deu realmente com o projeto Buena Vista Social Club, criado em 1996. Ao lado de outros grandes da música cubana, como Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, Cachaito López, Compay Segundo, Eliades Ochoa e El Guajiro Mirabal, Galbán fez turnês pelo mundo. Também, o produtor do Buena Vista, o americano Ry Coorder, criou, em 2003, um projeto individual para Galbán, o disco Mambo Sinuendo, que levou o Grammy de melhor álbum de música pop instrumental em 2004.