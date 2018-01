Morre Lúcia Rocha, mãe do cineasta Glauber Rocha Será velado na noite desta sexta-feira, 03, no Tempo Glauber, no Rio, o corpo de dona Lúcia Rocha, mãe do cineasta Glauber Rocha. Ela morreu hoje, aos 95 anos, de causas naturais. Dona Lúcia era muito querida no meio cinematográfico. Transformou-se em guardiã do acervo documental e dos filmes do filho desde sua morte, em 1981. Com muito esforço, conseguiu restaurar filmes e criar o Tempo Glauber, centro cultural do bairro de Botafogo.