Morre líder do The Grass Roots Rob Grill, líder do The Grass Roots, banda que fez sucesso nos anos 60, morreu na última segunda-feira, na Flórida. Grill, que criou hits como Midnight Confessions, Temptation Eyes, e Let"s Live for Today, estava com 67 anos. Segundo Michael Hensley, diretor do centro médico onde o músico estava internado, Grill morreu em uma clínica médica no Lago County, subúrbio de Orlando. A causa da morte, no entanto, permanece desconhecida. Uma funcionária da clínica Cornerstone confirmou que Grill era paciente, mas recusou-se a fornecer mais informações por motivos de privacidade da família. / AP