Morre letrista de 'Walk On By' Hal David, o letrista e parceiro de Burt Bacharach nos sucessos Raindrops Keep Fallin' On My Head e Walk on By, morreu em Los Angeles no sábado, aos 91 anos, em decorrência de complicações após um derrame, disse seu porta-voz, Jim Steinblat. Nascido no Brooklyn, David iniciou a carreira no fim dos anos 1940 ao colaborar com compositores da famosa fábrica de hits, Brill Building. Começou a trabalhar com Bacharach no fim dos anos 1950 e as canções que produziram foram gravadas por artistas como Frank Sinatra, Dionne Warwick, Tom Jones e Barbra Streisand. Este ano, recebeu o prêmio Gershwin para música popular. / REUTERS