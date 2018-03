Morre Leon Cakoff, fundador da Mostra de Cinema de SP Morreu hoje, aos 63 anos, Leon Cakoff, fundador da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em decorrência de um câncer. Ele estava internado há duas semanas em um hospital de São Paulo. O velório será nesta sexta-feira no Museu da Imagem e do Som, a partir das 17 horas até as 12h deste sábado. O corpo será encaminhado para o Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes, onde será cremado.