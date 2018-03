Morre lenda do folk Bert Jansch O violonista escocês Bert Jansch, considerado uma lenda do folk, morreu ontem, aos 67 anos, em Londres. Segundo o porta-voz do artista, Mick Houghton, Jansch enfrentava havia dois anos uma batalha contra um câncer não especificado. O músico, que faleceu em um hospital inglês para doentes terminais, já havia cancelado um show em Edimburgo, em agosto, devido ao estágio avançado da doença. Seu último trabalho foi registrado em 2007, no disco Shotter's Nation, da banda britânica Babyshambles. Jansch, que em agosto tocou com o Pentangle, influenciou nomes como Neil Young, Johnny Marr e Jimmy Page. / AP