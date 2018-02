Morre José Guevara, pintor das vanguardas latino-americanas

Ao longo da carreira, o artista expôs em mais de 200 mostras individuais, além de compartilhar espaços com artistas como Salvador Dalí, Pablo Picasso, Carlos Saura e Antoni Tàpies.

Nascido em Puebla de Guzmán, em 1926, José Guevara estudou na Academia de Belas Artes de Huelva dirigida pelo pintor Pedro Gómez.

Em 1952, transferiu-se para América do Sul e fez parte das vanguardas urbanísticas do Brasil, Uruguai e Argentina.

Nos anos 80, estabeleceu-se na Itália, e uma década depois retornou à Espanha. Desde então manteve abertos estúdios em Paris, Madri e Milão.

Atualmente, obras suas podem ser contempladas no Museu RainhaSofía, de Madri, no Museu Vaticano e no d Arte Moderna de BuenosAires.