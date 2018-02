Morre Jon Lord, tecladista do Deep Purple, aos 71 anos

"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Jon Lord, que sofreu uma embolia pulmonar fatal, hoje, segunda-feira, 16 de julho, no Clinic de Londres, após uma longa batalha contra o câncer de pâncreas. Jon estava cercado por sua amorosa família", segundo a mensagem no site.

Lord foi coautor de muitas das canções do Deep Purple, incluindo "Smoke On the Water", e tocou com muitas outras bandas e músicos durante a sua carreira, como Whitesnake e Paice, Ashton e Lord.

Ele foi pioneiro na fusão do rock com a música orquestral, com seu Concerto para Grupo e Orquestra sendo realizado pela primeira vez pelo Deep Purple e a Royal Philharmonic Orchestra no Royal Albert Hall de Londres em 1969.

Lord nasceu em Leicester, na Inglaterra, onde aprendeu piano clássico desde cedo. No fim da adolescência, já tocava em grupos de jazz e R&B em bares, antes de adquirir seu primeiro órgão elétrico.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A partir de 1968, o Deep Purple fez parte da cena britânica de heavy metal e rock ao lado de bandas como Led Zeppelin e Black Sabbath, que invadiram as paradas mundiais nos anos 1960 e 1970.

O Deep Purple já foi listado pelo Guinness Book de Recordes como a mais barulhenta banda do mundo e passou por muitas transformações e uma separação entre 1976 e 1984.

Lord participou do grupo até se aposentar em 2002, tocando junto a músicos como o baterista Ian Paice, o cantor David Coverdale e o guitarrista Ritchie Blackmore.

(Reportagem de Tim Castle)