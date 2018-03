Hughes também transformou o ator Macaulay Caulkin numa estrela e produziu os três filmes da série "Esqueceram de Mim". O porta-voz de Hughes disse que ele visitava amigos em Nova York quando morreu.

Na última década, Hughes virou as costas para Hollywood para administrar uma fazenda no norte do Estado de Illinois. Ele deixa a mulher, Nancy, de 39 anos, dois filhos e quatro netos.

(Reportagem de Bob Tourtellotte)