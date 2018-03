Morre John Barry, o compositor da trilha sonora de James Bond Morreu, aos 77 anos, o compositor John Barry (foto), conhecido pela trilha sonora de 11 filmes de James Bond, entre eles 007 Só os Diamantes São Eternos e 007 Contra Goldfinger. Vencedor de cinco Oscars, Barry morreu no domingo, em Nova York, vítima de ataque cardíaco. Apesar de não ser o compositor do tema clássico da série James Bond, Barry criou os arranjos da melodia, que virou marca registrada do espião 007. Antes de começar a trabalhar com cinema, o músico criou, em 1957, uma banda de rock, The John Barry Seven. Britânico, trabalhou em mais de cem filmes e foi reconhecido com o prêmio máximo da indústria cinematográfica norte-americana por Dança Com Lobos (1991), Entre Dois Amores (1986), O Leão no Inverno (1968) e A História de Elza (1966), filme pelo qual também recebeu a estatueta de melhor canção original. Foi indicado para o Oscar outras duas vezes, por Mary Stuart, A Rainha da Escócia (1971) e Chaplin (1992). Em 2005, recebeu um Bafta pelo conjunto de sua obra. / EFE