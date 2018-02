Morre Joe Mantell, ator de Marty

O ator Joe Mantell, indicado para o Oscar em 1956 por Marty, morreu anteontem, aos 94 anos, na Califórnia. Seu filho, o médico Robert Mantell, informou que o motivo foi uma "grave doença", não dando mais detalhes. Mantell interpretou Angie, melhor amigo de Marty, e ficou conhecido pela pergunta "O que você quer fazer esta noite?", feita ao personagem principal. Mantell também atuou em Chinatown (1974), de Roman Polanski, como o sócio do detetive Jack Gittes (Jack Nicholson). Ele voltou a viver o personagem em seu último trabalho, a sequência de Chinatown, lançada em 1990 com o nome A Chave do Enigma (The Two Jakes).